Video Geimpft oder nicht? - Abfrage durch Arbeitgeber umstritten

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In der Regel muss ein Arbeitnehmer seinem Chef nicht sagen, ob er sich hat impfen lassen. Diese Info könnte Unternehmen aber dabei helfen, in den Vorkrisenmodus zurückzukehren. Will - und kann - die Regierung Beschäftigte nun zur Auskunft verpflichten?