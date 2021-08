Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Großeinsatz für die Feuerwehren in Gehrde: Dort brach am Freitagabend in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Menschen wurden nicht verletzt.

____

Video: NWM-TV

Schnitt: André Partmann