Der VfL Osnabrück hat am Sonntag bei den Würzburger Kickers 1:1 Unentschieden gespielt. Am Ende wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, wenn Marc Heider in der 54. Minute einen Elfmeter verwandelt hätte. So rettete Sebastian Klaas mit einem sehenswerten Treffer einen Punkt für die Lilaweißen. Diese und weitere Highlights der Partie, sehen Sie im Video,

Video: MagentaSport