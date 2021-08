Am Wochenende findet in der Halle Gartlage in Osnabrück die 1. Osnabrücker Tuning-Messe statt. Veranstalter Christian Werner hofft auf 3000 Besucher an beiden Tagen. Geboten werden unter anderem eine Driftshow. mehrere Wettbewerbe, eine Foodmeile und vieles mehr für Autoliebhaber.

__________________________

Video: Benjamin Beutler

Musik: Youtube Studio/ You should, Patrick Patrikios