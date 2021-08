Der VfL Osnabrück verliert auch das zweite Heimspiel der Saison 2021/22 in der 3. Liga. 0:1 musste sich das Team von Trainer Daniel Scherning am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den MSV Duisburg geschlagen geben. Moritz Stoppelkamp erzielte das Tor des Abends per Elfmeter. Der VfL bekam ebenfalls einen Elfmeter zugestanden, Lukas Gugganig scheiterte am MSV-Torwart. Diese und weitere Highlights der Partie sehen Sie im Video.

_______________________________

Video zur Verfügung gestellt von MagentaSport