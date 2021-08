Video Biden: «Chaos» bei US-Truppenabzug aus Afghanistan war unvermeidbar

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nach der raschen Machtübernahme der Taliban mehren sich Fragen zur Rolle der Geheimdienste. Die US-Regierung will keine Warnung bekommen haben. Biden räumt beim Abzug aus Afghanistan keine Fehler ein - will Truppen aber für Evakuierungen notfalls auch länger in Kabul lassen.