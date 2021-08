Video Gerd Bliede Park XXL baut in Papenburg auf

Der Papenburger Marktplatz verwandelt sich in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in einen Vergnügungspark. Was steckt dahinter? Wann geht´s los? Welche Fahrgeschäfte sind dabei? Und wie lauten die Öffnungszeiten? Wann wird wieder abgebaut? Diese und viele andere Fragen werden in diesem Filmbeitrag von Jonny Eden (Verein reisender Schausteller) beantwortet. Video und Schnitt: Jürgen Eden