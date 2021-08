Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Es war die erste Großveranstaltung in der Region Osnabrück seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor anderthalb Jahren. 1750 Musikfans feierten drei Tage lang bei „Hütte rockt“ am Harderberg. Die Veranstalter waren zufrieden.

Kamera/Schnitt: André Havergo

Musik: Higher Octane - Vans in Japan (Youtube Audio Library)