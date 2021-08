Seit zwei Wochen hullert NOZ-Reporterin Carina Hindersmann fleißig jeden Tag, auch wenn der bekennende Sportmuffel dazu nicht immer Lust hat. Nach einer durchwachsenen ersten Woche, holt sich Carina in Woche zwei Verstärkung in Form von Hoopdance-Trainerin Maita Bengsch. Maita zeigt ihr einige Tricks, die man neben dem klassischen Fitness-Hula-Hoop noch in sein Training einbauen kann.

Eine Überraschung wartet am Ende der zweiten Woche auf Carina. Wie viel hat sich nach zwei Wochen Training beim Bauchumfang geändert?

_________

Redaktion/Moderation/Kamera/Schnitt: Carina Hindersmann

Organisation/Kamera: Jana Probst

Musik: Eveningland – Express Dyalla - Patience