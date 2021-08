Video Maas warnt Taliban vor Errichtung eines Kalifats in Afghanistan

Außenminister Heiko Maas hat die in Afghanistan vorrückenden Taliban davor gewarnt, ein Kalifat in dem umkämpften Land zu errichten. Am Donnerstag war die wichtige Provinzhauptstadt Gasni im Südosten Afghanistans an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Die strategisch wichtige Stadt liegt weniger als 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt.