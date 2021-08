Video Kaum Entwarnung bei Bränden in Südeuropa und der Türkei

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Seit über einer Woche kämpfen die Menschen gegen die Flammen, doch ein Ende der Katastrophe ist nicht in Sicht. In Athen kann man kaum atmen, Sizilien erklärt den Notstand, auch in der Türkei lodern 13 Brände immer noch unkontrolliert.