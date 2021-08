Video Köln: Fans nehmen Abschied von Alfred Biolek

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die TV-Legende Alfred Biolek war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben. Freunde und Fans haben jetzt in Köln Abschied von Alfred Biolek genommen.