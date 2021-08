Hula Hoop feiert seit Monaten ein Revival und hat sich besonders während der Corona-Pandemie zur Trendsportart entwickelt. Einfach abends kurz den Reifen schwingen und schon hat man etwas für seine Figur getan – aber ist es wirklich so leicht? Unsere Videojournalistin Carina Hindersmann wagt den Selbstversuch und wird vier Wochen täglich „hulern“. Bevor es losgehen kann, muss sie aber zum Fitnesstest. Wie der läuft und welche Überraschungen am Ende von Woche 1 auf sie warten, erfahrt ihr hier in Folge 1.

Die nächste der insgesamt vier Folgen erscheint am 12. August auf noz.de.

_____________

Redaktion/Moderation/Schnitt: Carina Hindersmann

Kamera: Tobias Saalschmidt

Fitnesstest: Patrick Jochmann / Körperfreunde Osnabrück

Musik: Eveningland – Scoutung // Patrick Patrikios – Hearts // Dyalla - Manhatten