Passanten haben am frühen Montagnachmittag in Osnabrück eine Person in der Hase entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Wasser.

Material: TV7NEWS / Festim Beqiri