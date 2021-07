Video: Einsatz in der Nacht: Wohnhaus in Bissendorf-Jeggen in Vollbrand

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat! Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung. Probemonat für 0 € Anschließend 9,95 €/Monat | Monatlich kündbar Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung? Zum Angebot Bissendorf. In der Nacht zu Sonntag hat in Bissendorf ein Haus gebrannt.

_____________________________________

Bilder: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler