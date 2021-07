Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Rhauderfehn. Mit so einer Resonanz hatte wohl niemand gerechnet: Tausende Motorradfahrer sind am Samstagmittag in Rhauderfehn zusammengekommen, um dem schwer kranken Kilian noch einmal eine Freude zu bereiten.

_________________________

Bilder: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler