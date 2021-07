Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der Kampf für eine lebenswerte Zukunft geht in eine neue Runde. Am Osnabrücker Willy-Brandt-Platz startete am heutigen Freitag ein Demonstrationszug durch Osnabrück. Die Polizei begleitete die Demonstranten auf ihrem Weg u.a. Richtung Theater.

Video: Tobias Saalschmidt