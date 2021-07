Video Neu- und Umbau des Gymnasiums Papenburg

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Was sind die Hintergründe für Um- und Neubaumaßnahmen am Gymnasium in Papenburg. Der Landkreis Emsland investiert dort als Schulträger insgesamt rund 5 Millionen Euro. Der Schulleiter Theo Hockmann und Landrat Marc-André Burgdorf erläuterten die Maßnahmen. Video und Schnitt: Jürgen Eden