Der Pflastermaler Gregor Wosik bringt seit 20 Jahren Kunst sprichwörtlich auf die Straße. Seine Illusionsmalerei beeindruckt Passanten auf der ganzen Welt. Nun hat sich Wosik drei Tage lang in die Burgstraße/Ecke Am Markt in Lingen gestellt, um die Grenzen von Realität und Malerei verschwimmen zu lassen. Entstanden ist das 3D-Bild einer Rutsche, die den Betrachter mit in ein idyllisches Tal nimmt.

-----------------------------------

Video: Matthias Becker