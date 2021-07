Video Kunstrasenplatz in Papenburg eingeweiht

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Wie sich fünf Vereine auf nur einen Kunstrasenplatz verständigen, erläutert der Projektleiter Benno Gerbrand in einem Gespräch mit uns. Der Bürgermeister hatte zwar Anfangs aufgrund knapper Kassen darauf gehofft, das man sich nicht so schnell einigen werde, aber am Ende war auch er voll des Lobes. Video und Schnitt: Jürgen Eden