Bei der Polizei-Leitstelle ging am Dienstag um 3.42 ein Einbruchalarm der Sparkassenfiliale an der Bruchstraße im zur Gemeinde Rödinghausen gehörenden Teil Bruchmühlens ein. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie nach eigenen Angaben Rauch aus dem Gebäude steigen. Herein gingen sie nicht, weil sie nicht ausschließen konnten, dass noch mehr Sprengmittel in die Luft gehen könnte. Nachdem die Feuerwehr anrückte, sicherte sie den Vorraum der Filiale, sodass die Polizei ermitteln konnte.

Material: NWM-TV