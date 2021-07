Seit dem 2. Juli gibt es in Osnabrück an der Johannisstraße einen kleinen Jahrmarkt. Nun sind auch in der Innenstadt zahlreiche Schausteller vertreten. "In Osnabrück hoch hinaus" heißt die Veranstaltung, die das Stadtmarketing gemeinsam mit den Schaustellern ins Leben gerufen hat.

Redaktion/Video: André Partmann