Video Israel: Corona-Impfung weniger effektiv seit Delta-Variante

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In Israel steigt trotz einer hohen Impfquote seit rund zwei Wochen die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen deutlich an. Die Wirksamkeit der Pfizer/Biontech-Impfung gegen das Coronavirus hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen.