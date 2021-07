Bis Anfang November wird der gesamte Gebäudekomplex dem Erdboden gleich gemacht, ehe 2022 der Bau des Wohnprojektes an der Möserstraße beginnen soll. Wir zeigen in diesem Video erste Eindrücke vom Abriss und fragen nach bei Bauleiter Thomas Determann, was hier in der nächsten Zeit noch alles passieren wird.

Video: André Partmann