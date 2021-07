Der VfL Osnabrück bestritt am Freitag sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der 3. Liga. Wie bereits beim ersten Test in Bersenbrück (7:2) gelangen dem VfL erneut sieben Tore. In Ankum gegen den Regionalligisten aus Jeddeloh mussten die Lilaweißen aber drei Gegentore hinnehmen. Im Video sehen Sie die Partie in voller Länge.

Video: NOZ Video & NOZ Digital

Kommentar: Lennart Albers, Sven Schüer