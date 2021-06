Video Unwetter in Teilen Deutschlands hält Einsatzkräfte auf Trab

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der Starkregen und die heftigen Böen halten in Teilen Deutschlands die Einsatzkräfte im Atem. Autos versinken in den Regenfluten, Keller laufen voll und in Stuttgart muss ein Opernhaus teilweise abgedeckt werden.