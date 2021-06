Video DFB-ELF zieht nach 2:2 gegen Ungarn in EM-Achtelfinale ein

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Deutschland hat das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw zog durch ein 2:2 gegen Ungarn am Mittwoch in München in die K.o.-Runde ein.