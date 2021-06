Plötzlich sind die Tische wieder voll: Nach den neuen Lockerungen in Niedersachsen, die am Samstag in Osnabrück griffen, konnten bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten zusammen an einem Tisch sitzen und das pünktlich zum zweiten Deutschland-Spiel bei der Europameisterschaft. Wir waren im Grünen Jäger beim Public Viewing dabei.

Redaktion: Thomas Wübker und Carina Hindersmann

Kamera/Schnitt: Carina Hindersmann