Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Espelkamp. Am Donnerstagvormittag sind in der Stadt Espelkamp (Nordrhein-Westfalen) tödliche Schüsse gefallen. Ein Opfer wurde in einem Haus getötet, das andere davor.

__________________________

Bilder: NWM-TV