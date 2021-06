Video Österreich lockert: Es kann wieder getanzt werden

In Österreich fallen zum 1. Juli weitere Corona-Beschränkungen. «Alles was Spaß macht, am Abend und in der Nacht, kann wieder stattfinden. Es kann getanzt, geheiratet, gefeiert werden. Mit 1. Juli ist all das, wie angekündigt, wieder möglich.» sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.