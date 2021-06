Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Inzidenz in Deutschland sinkt weiter, am Donnerstagmorgen lag sie bei 11,6. Zugleich nimmt die Virus-Variante Delta in Deutschland weiter zu.