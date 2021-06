Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Osnabrück. Leysieffer kappt seine Wurzeln: Die neuen Eigentümer des Osnabrücker Traditionsunternehmens verlassen das Leysieffer-Stammhaus an der Krahnstraße und ziehen um in das Haus Tenge – wo einst Sternekoch Thomas Bühner im "La Vie" servierte. Am Montag geht das Licht aus im Stammhaus.

Video: Benjamin Beutler