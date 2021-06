Video Wolfsrisse mobilisieren Wippinger

Die zunehmenden Wolfsrisse und Begegnungen haben in den letzten Wochen in den Samtgemeinden Lathen und Dörpen für viel Unruhe gesorgt. Am Sonnabend (12. Juni) versammelten sich zahlreiche Bürger. Landwirte kamen mit Traktoren. Viele haben Angst. Politiker definieren zur Zeit Grenzen und sprechen von unterschiedlichen Wahrnehmungen von Menschen in Städten und auf dem Land. Was sie konkret fordern, wird in diesem Beitrag erläutert. Video und Schnitt: Jürgen Eden