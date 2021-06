In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 10. Juni 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: +++ So sah die partielle Sonnenfinsternis über Osnabrück aus +++ Osnabrücker Polizei erwischt bei Schwerpunktkontrolle 63 Radfahrer +++ Schwerer Unfall in Osnabrück: Lkw erfasst Radfahrer beim Abbiegen