Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Osnabrück. Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag an der Kreuzung von Atterstraße und Wersener Straße in Osnabrück ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Lastwagen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Eine Fahrtrichtung ist gesperrt.

_________________________________

Bilder: TV7-News

Schnitt: Benjamin Beutler