Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der VfL Osnabrück hat seinen zweiten externen Zugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet: Stürmer Ba-Muaka Simakala wechselt ablösefrei vom Regionalligisten SV Rödinghausen zu den Lila-Weißen. Im Interview an der Bremer Brücke erklärt der Angreifer unter anderem, was er sich mit dem VfL Osnabrück erhofft und wer sein fußballerisches Vorbild ist.

_______

Video: André Partmann

Interview: Johannes Kapitza