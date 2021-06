Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Omar Haktab Traoré, zuletzt beim Drittligisten KFC Uerdingen unter Vertrag, ist der erste Neuzugang des VfL Osnabrück in der Drittliga-Saison 2021/22. Im Video-Interview mit NOZ-Redakteur Stefan Alberti erzählt der 23-jährige Rechtsverteidiger, warum es für ihn eine Rückkehr in die Heimat ist, seit wann ihn Trainer Daniel Scherning schon auf dem Zettel hatte – und dass er sich natürlich sehr darüber freut, dass er künftig vielleicht sogar mit seinem Bruder Hakim in einer Mannschaft spielen kann.

_______

Video: André Partmann

Interview: Stefan Alberti