Nach Angaben der Polizei in Georgsmarienhütte ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr auf der Iburger Straße. Demnach fuhr die 16-jährige Motorradfahrerin in Richtung Hagen, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Dieses fuhr noch einige Meter ohne sie weiter. Die junge Frau zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

___________________

Material: NWM-TV