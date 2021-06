Video Niedersächsicher Digitalpakt greift in Dörpener Grundschulen

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Rund 650.000 Euro wurden an den Dörpener Grundschulen und der Oberschule im Rahmen eines Digtialpaktes investiert. Ob die Tafeln in den Klassenräumen nun ein Relikt früher Zeiten sind, erfahren Sie in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden