Video Einige Länder halten in Impfzentren an Priorisierung fest

In der neuen Woche fällt die amtlich festgelegte Reihenfolge für Corona-Impfungen in Deutschland weg. In ganz Deutschland? Nein - nicht alle Bundesländer geben die Termine jetzt schon komplett und überall frei.