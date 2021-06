Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Zweimal an einem Tag sterben in Niedersachsen Menschen durch Schüsse. Die Behörden ermitteln. Zumindest in einem Fall zeichnet sich ein Motiv ab.