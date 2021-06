Video Corona aktuell: Inzidenz sinkt unter 30

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Inzidenz in Deutschland sinkt weiter - am Freitagmorgen vermeldete das RKI einen Wert von unter 30. Wegen der guten Inzidenzwerte gibt es weitere Lockerungen in vielen Bundesländern.