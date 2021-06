Video Auf gehts in den Gerd Bliede Park Papenburg 2021

Nun sind sie alle startklar, die vielen Fahrgeschäfte im Papenburger Gerd- Bliede-Park auf dem Marktplatz. Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft war einer der ersten Gäste. Ob er sich in den fast einzigartigem Riesen-Break-Dancer No. 2 traute oder in einem anderen Fahrgeschäft seine Runden drehte, erfahren Sie in diesem Beitrag. Übrigens ist der Break Dancer No. 2 in Norddeutschland einzigartig, da er sechs statt wie sonst üblich nur vier Arme hat und eigentlich eher auf den ganz großen Volksfesten wie dem Freimarkt oder Hamburger Dom zu finden ist. Auch klassische Kinderkarussells und der Hot-Snow als Musikexpress für die ganze Familie dürfen nicht fehlen. Also zusteigen und dabei sein: Bis zum 27. Juni hat der Gerd-Bliede-Park immer donnerstags und sonntags geöffnet. Video und Schnitt: Jürgen Eden