Nach Angaben der Polizei übersah den Biker ein 19-jähriger Autofahrer aus Melle, als er von einer Seitenstraße gegenüber des Zitterwegs in Meesdorf links in die Meesdorfer Straße abbiegen wollte. Der vorfahrtberechtigte Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 29-jährige Zweiradfahrer aus Bad Essen stürzte und erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Material: NWM-TV