Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.20 Uhr auf der Iburger Straße (B 51) bei Glandorf. Ein 75-jähriger Mann fuhr mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Bad Iburg. An der Einmündung "Im Wulwerdiek" wollte er nach links von der Bundesstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Volvo-Oldtimers, an dessen Steuer ein 56-jähriger Mann aus Bad Iburg saß.

