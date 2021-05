Video Papenburger starten Petition für Bikeparkour

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nur wenige Tage alt und schon sehr erfolgreich ist eine Petition am Papenburger Obenende. Dabei gab ein Familienvater auch einem Ratsherrn was mit auf den Weg. Wie die Chancen stehen und wie es weiter geht, erfahren Sie in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden