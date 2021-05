Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Unter dem Motto "Grüner Kapitalismus hilft dem Klima auch nicht! – Ökokapitalismus – Dasselbe in Grün(e) – Raubbau, Überproduktion, Ausbeutung – Für eine Klimabewegung, die dazwischengeht!" gab es heute eine Kundgebung vor dem Osnabrücker Rathaus. Veranstaltet wurde sie von den Libertären Kommunist*innen Osnabrück, Fridays for Future Osnabrück, No Lager und dem Osnabrücker Verband der sozialistischen Jugendorganisation Die Falken.