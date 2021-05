Video Papenburger Gerd Bliede Park startet Neuauflage

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Man mochte schon nicht mehr dran glauben: Aber die Schausteller dürfen nach einem sehr langen Lockdown wieder ihre Geschäfte aufbauen und öffnen. Zwar nicht gewohnt, aber in Anlehnung an den großen Erfolg im vergangenen Jahr im Rahmen eines Gerd-Bliede-Freizeitparks. Wie das Hygienekonzept aussieht und welcher Beschicker statt auf dem Hamburger Dom in diesem Jahr auf dem Papenburger Marktplatz stehen wird, erläutert Karl-Heinz Langenscheidt vom Verein Reisender Schausteller Ostfriesland. Video und Schnitt: Jürgen Eden