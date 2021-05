In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 26. Mai 2021 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: 3000-mal Astrazeneca: Nächste Impfaktion für alle in Osnabrück +++ Dachstuhl und erster Stock eines Hauses brennt in Bad Laer +++ Emsländer vergewaltigte sein zwölfjähriges Patenkind