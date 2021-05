VfL-Cheftrainer Markus Feldhoff stellte sich am Mittwochmorgen den Fragen der Journalisten zur anstehenden Relegationspartie gegen den FC Ingolstadt. Der VfL Osnabrück tritt das Hinspiel am Donnerstag (Anpfiff 18.15 Uhr) in Ingolstadt an. Das Rückspiel findet am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) in Osnabrück statt. In der Pressekonferenz ging es neben dem Spiel auf um die Frage, welche Anhänger ein Ticket bekommen, sollten am Sonntag Zuschauer an der Bremer Brücke zugelassen werden.

Video: VfL-TV